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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة كفر الشيخ» تعلن خطة القوافل الطبية المجانية للشهر الحالي

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن خطة القوافل الطبية المجانية لشهر أبريل الحالي، والتي تهدف إلى توفير خدمات طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة.

وتشمل خطة القوافل ما يلي:

الثلاثاء والأربعاء، 17-18 أبريل 2024: قرية تيدة، مركز سيدي سالم.


السبت والأحد، 21-22 أبريل 2024: قرية الصالحات، مركز سيدي سالم.


السبت والأحد، 27-28 أبريل 2024: قرية السيد البدوي، مركز مطوبس.

وستقدم هذه القوافل العديد من الخدمات الطبية الشاملة من خلال عيادات الباطنة والأسنان والنساء وطب الأسرة والجلدية والعظام والرمد والأنف والأذن والحنجرة، فضلاً عن توزيع الأدوية المجانية.

وتهيب مديرية الشؤون الصحية بالمواطنين في المناطق المذكورة الاستفادة من هذه الخدمات المجانية.

الأنف والأذن والحنجرة الشؤون الصحية القوافل الطبية المجانية القوافل الطبية العظام والرمد المناطق النائية بمحافظة كفر الشيخ توزيع الأدوية خدمات طبية مجانية

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