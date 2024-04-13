«صحة كفر الشيخ» تعلن خطة القوافل الطبية المجانية للشهر الحالي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن خطة القوافل الطبية المجانية لشهر أبريل الحالي، والتي تهدف إلى توفير خدمات طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة.

وتشمل خطة القوافل ما يلي:

الثلاثاء والأربعاء، 17-18 أبريل 2024: قرية تيدة، مركز سيدي سالم.



السبت والأحد، 21-22 أبريل 2024: قرية الصالحات، مركز سيدي سالم.



السبت والأحد، 27-28 أبريل 2024: قرية السيد البدوي، مركز مطوبس.

وستقدم هذه القوافل العديد من الخدمات الطبية الشاملة من خلال عيادات الباطنة والأسنان والنساء وطب الأسرة والجلدية والعظام والرمد والأنف والأذن والحنجرة، فضلاً عن توزيع الأدوية المجانية.

وتهيب مديرية الشؤون الصحية بالمواطنين في المناطق المذكورة الاستفادة من هذه الخدمات المجانية.