عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برلماني أردني: ما يحدث بالمنطقة يؤكد تحذيرات الرئيس السيسي من توسيع دائرة الحرب

صدى البلد

أكد عضو مجلس النواب الأردني عمر العياصرة، أن ما يحدث في المنطقة من هجمات إيرانية يؤكد تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله المتكررة من تخوفات اتساع دائرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة سماع صوت العقل الذي يخرج دائما من مصر والأردن بشأن الوقف الفوري للحرب على القطاع.

وقال العياصرة - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان اليوم الأحد، إن هجمات الجانب الإيراني تؤكد أن المنطقة أصبحت أمام تحد كبير نظرا لعدم سماع تحذيرات الرئيس السيسي والعاهل الأردني من استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكدا "أننا في أمس الحاجة حاليا للإصغاء للنداءات المصرية الأردنية بشأن ضرورة وقف التوترات بالمنطقة وعدم استغلال الحرب على غزة".

ووجه رسالة إلى الشعب الأردني بضرورة الهدوء وعدم الالتفاف نحو الشائعات التي تهدف إلى الهلع والخوف حفاظا على الأمن القومي الأردني، مشيدا بقدرة القوات المسلحة الأردنية على التصدي واعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية، التي وصلت الأجواء الأردنية.

وكانت الدفاعات الجوية الأردنية، قد نجحت قبل ساعات، في التصدي لمسيرات دخلت الأجواء الأردنية وذلك في محيط مطار الملكة علياء الدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

ترشيحاتنا

ساندوتش الفول أبو 10 جنيه هيرخص..مبادرة الحكومة مع أصحاب المحلات لخفض الأسعار

عمرو الدردير: جوميز لا يصلح لتدريب الزمالك

سعر الذهب عيار 21 اليوم 14-4-2024

إيران: تعرض قاعدة جوية إسرائيلية في النقب لأضرار جسيمة

سعودي وفنان.. من هم أزواج شيرين سيف النصر وسبب اعتزالها؟

برلماني أردني: ما يحدث بالمنطقة يؤكد تحذيرات الرئيس السيسي من توسيع دائرة الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان صيفي.. ابنة أصالة تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

بعد الهزيمة بثلاثة أهداف|لاعب أتالانتا يسخر من نجم ليفربول.. ماذا يحدث الخميس؟

بنطلون لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بسبب لعبة موبايل.. سائق يتغلب على منافسيه في سباق سيارات ناسكار

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ