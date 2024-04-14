طارق فهمي: أمريكا هي من تدير الأزمة بين إيران وإسرائيل

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك معطيات جديدة فرضت نفسها خلال الساعات الماضية، وهي المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الضربة الإيرانية جاءت لاختبار القدرات الإسرائيلية بصورة كبيرة.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إنه لم يتم إصابة سوى القاعدة العسكرية في صحراء النقب، وهو ما أعلنت عنه القيادة الإسرائيلية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هناك غرفة عمليات تضم أمريكا وإسرائيل في تلك المواجهة، مؤكدا أن الجانب الأمريكي هو من يدير الأزمة حتى الآن، وهم من أداروها خلال الساعات الماضية وليست إسرائيل، ولم تكن إسرائيل وحدها خلال تلك الأزمة.

وأشار طارق فهمي إلى أن هذه الضربات منضبطة حتى الآن ولم تتجاوز الخطوط الحمراء.

