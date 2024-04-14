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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الإيرانيون احتفلوا بعد الضربات على إسرائيل

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

أكد سعيد شواردي، المختص بالشئون الأيرانية من إيران، أن هناك حالة رضا داخل المجتمع الإيراني بعد الضربة على إسرائيل، مشيرا إلى أن الإيرانيين احتفلوا بعد تلك الضربة ردا على الجرائم الإسرائيلية على غزة.

 

وقال سعيد شواردي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إنه كان هناك مطالب واسعة من الشعب الإيراني بالإسراع والرد على الضربات الإسرائيلية على إيران، والاستهداف الذي قامت به للأماكن الحيوية.

 

وتابع المختص بالشئون الإيرانية من إيران، أن إيران تؤكد أن مجلس الأمن والأمم المتحدة يؤيدان إسرائيل في الجرائم التي ترتكبها، لذا كانت الضربات الإيرانية مجرد رسالة في كيفية التعامل الإيراني لو قامت إسرائيل بالهجوم عل المنشآت أو الشخصيات الإيرانية في سوريا فسيتم مهاجمة إسرائيل دون أي اعتبارات. 

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