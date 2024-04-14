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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم إيران.. هل تنطلق رحلة مسؤولين إسرائيليين إلى أمريكا لمناقشة اجتياح رفح؟

رفح
رفح

كان من المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة عملية اجتياح رفح الوشيكة، لكن هذه الرحلة أصبحت موضع شك بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مسؤول إسرائيلي: "لقد أصبح الأمر موضع شك الآن".

وتهدد إسرائيل منذ أسابيع بدخول مدينة رفح جنوب غزة، حتى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن هناك موعدا للعملية. 

لكن الولايات المتحدة اعترضت على أي عمل كبير للجيش الإسرائيلي في رفح، حيث يأوي نحو 1.5 مليون من سكان غزة.

وعقد ديرمر وهنجبي مؤتمرا متوترا عبر الفيديو حول عملية محتملة في رفح مع مسؤولي البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، وكان من المتوقع أن يتوجها إلى واشنطن لمواصلة المحادثات.

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