«هرتسوج» يوجّه رسالة لحلفاء إسرائيل بعد الهجوم الإيراني

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عن امتنانه لجيش الاحتلال وحلفاء إسرائيل، بعد أن تم صد الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل بالكامل تقريبًا.

وقال هرتسوج عبر حسابه على منصة "إكس" “بارككم أيها الجنود وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات الجوية الإسرائيلية.. نبارك تحالف الدول الذي تقوده الولايات المتحدة ورئيس الولايات المتحدة”.

وأضاف "بارك الله في أخواتي وشعب إسرائيل، على صمودهم الاستثنائي. معًا، سوف تتغلب قوى الخير على قوى الشر”، على حد قوله.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.