بعد الهجوم الإيراني.. خبير يحذر من احتمالات استهداف إسرائيل الأماكن النووية بطهران

أكد وجدان عبد الرحمن، الخبير في الشأن الإيراني، أن ما نشهده من تصاعد للأحداث في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، هو تصاعد كبير، خاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال وجدان عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن إيران ارادت أن تصل رسائل هامة من خلال هجومها على اسرائيل، مؤكدا أن ايران ادعت بأنها ساندت وتبنت العمليات ضد اسرائيل يوم 7 أكتوبر.

وتابع الخبير في الشأن الإيراني، أن إيران كانت مضطرة للرد على الهجوم الاسرائيلي على اراضيها، ولكن نتنياهو سيستغل الهجوم الإيراني الذي تم على إسرائيل، ومن الممكن أن تقوم اسرائيل بمهاجمة الاماكن النووية.