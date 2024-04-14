مواصفات أرخص موبايل للفئة المتوسطة والشبابية من سامسونج

يعد هاتف سامسونج Galaxy A23 نسخة 4G من أرخص هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي أطلقتها شركة سامسونج، حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة.

ويقدم بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة واسعة f/2.2.

ويحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ميزات GPS و Wi-Fi و ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري من حوالي 8 آلاف و230 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .