جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرج إيران وينفي صحة تدميرها موقعين عسكريين

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا صحة للتقارير الإيرانية عن تدمير موقعين عسكريين خلال الهجوم الإيراني والذي تم تحديدهما في النقب، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

ذكر الجيش أن القبة الحديدية اعترضت عددا كبيرا من الصواريخ خاصة من لبنان.

وفي تضارب معلوماتي وعدم تنسيق في النظام الصهيوني، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينفي علمه مسبقا بالهجوم الإيراني رغم تأكيد مكتب نتنياهو على علمه بالهجوم حيث ذكرت الحكومة الإسرائيلية أن إيران أبلغتهم مسبقا بأنها تنوي شن هجوم ضدهم.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه لا صحة للتقارير عن إبلاغ إسرائيل بالهجوم الإيراني قبل وقوعه حيث أننا لا نتواصل مع إيران ولم نبلغ من أي وسيط بموعد هجومها، وسنتخذ إجراءاتنا بشأن الرد على إيران وفقا للمصلحة العليا.



وأعلنت طهران انتهاء الضربات بينما أعلنت تل أبيب إنها أسقطت 99 % من الصواريخ والمسيرات قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن 170 مسيرة وأكثر من 30 صاروخ كروز أطلقتها إيران لم يخترق أي منها الاحتلال.

بينما ذكر مجلس الوزراء الأردني أنه اعترض أجساما طائرة دخلت المجال الجوي لضمان سلامة المواطنين.

كما تصدت أمريكا وبريطانيا وفرنسا لصواريخ ومسيرات إيران وأسقطت بعضها.