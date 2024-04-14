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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع في أسهم بورصة تل أبيب بعد الهجوم الإيراني

بورصة تل أبيب
بورصة تل أبيب

انخفضت الأسهم في بورصة تل أبيب بشكل معتدل بعد أن أطلقت إيران موجة كبيرة من الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل خلال الليل في أول هجوم مباشر على الإطلاق من قبل طهران.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، انخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر TA-35 للشركات الكبرى بنسبة 0.3%. 

وانخفض كذلك مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 0.4% وانخفض مؤشر TA للتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.9%. وهبط مؤشر TA-Biomed بنسبة 3.1%.

وأطلقت إيران ليلة الأحد موجة من حوالي 300 قذيفة من أراضيها باتجاه إسرائيل، تشمل 170 طائرة بدون طيار، و30 صاروخ كروز، و120 صاروخا باليستيا، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار للغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد. 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 99% من الصواريخ اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية والدول الحليفة.

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