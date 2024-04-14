مصرع خمسيني علي يد شقيق زوجته لخلافات أسرية في الغربية

شهدت عزبة العشري بقرية الجابرية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم مصرع خمسيني علي يد شقيق زوجته ،في ثالث أيام عيد الفطر تزامنا مع شروع شاب بالتعاون مع آخرين بالاعتداء بالضرب المبرح علي زوج شقيقته ما تسبب في مصرعه بعد نقله لمستشفى المحله العام لخلافات أسرية .



ويكثف مباحث مركز المحلة من جهودها لضبط المتهمين الهاربين .



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ بإصابة خمسيني يدعي "إبراهيم حلوة " يبلغ من العمر 52 سنة ،يعمل عامل بأحد المصانع ،مصاب بجروح قطعية فى الراس ونزيف داخلى،وتم نقله إلي مستشفي المحله العام ،ولفظ انفاسه الأخيرة ، ذلك علي خلفيه شقيق زوجته بمساعدة اخرين بالتعدى عليه بعصا ودهسه أسفل عجلات سيارة.

انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ، وتبين انه توفى نتيجة تعرضه للضرب المبرح من عصا وسحله واصابته بجروح قطعية فى الراس وكدمات ونزيف داخلى، وذلك بسبب خلافات بينهم منذ بداية شهر رمضان مع زوجته وشقيقها ، واستعان المتهم باخرين واستدرجوه لمكان الواقعة، بزعم رؤية نجلته واعتدوا عليه، وتم نقله للمستشفى العام وفارق الحياه بعدها بساعات.

وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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