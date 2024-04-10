عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء وطن واحد.. محافظ الغربية يستقبل مطران طنطا للتهنئة بعيد الفطر

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ الانبا بولا محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري  بالأمن والسلامة والرخاء.

كان بيدافع عن زميلته| القصة الكاملة لطالب طنطا.. شاف الموت جوه الجامعة بسبب شهامته

من جانبه أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

IMG-20240410-WA0093
IMG-20240410-WA0093
IMG-20240410-WA0092
IMG-20240410-WA0092
IMG-20240410-WA0091
IMG-20240410-WA0091
IMG-20240410-WA0090
IMG-20240410-WA0090
IMG-20240410-WA0088
IMG-20240410-WA0088
IMG-20240410-WA0089
IMG-20240410-WA0089
IMG-20240410-WA0087
IMG-20240410-WA0087
الأنبا بولا مطران طنطا ئيس الجمهورية الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التهنئة بمناسبة عيد الفطر القصة الكاملة حلول عيد الفطر المبارك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

موضوعات متعلقة

كان بيدافع عن زميلته| القصة الكاملة لطالب طنطا.. شاف الموت جوه الجامعة بسبب شهامته

ترشيحاتنا

دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

جهود مكثفة في رفح ونفي ومفاوضات .. تحركات عاجلة مصر بشأن غزة في أول يوم العيد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

بأول أيام العيد.. أمن الجيزة: إقبال متوسط على الحدائق ولا بلاغات تحرش

هل يجوز للمرأة جمع الصلاة في العيد للحفاظ على المكياج.. رد الفقهاء

كيفية صلاة العيد لمن فاتته.. الأزهر يحدد أسهل طريقة لقضائها في أي وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ