أبناء وطن واحد.. محافظ الغربية يستقبل مطران طنطا للتهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ الانبا بولا محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن والسلامة والرخاء.

من جانبه أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

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