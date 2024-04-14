تداول 2350 طن بضائع و334 شاحنة بميناء نويبع البحري



شهدت الموانئ البحرية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 27 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و334 شاحنة و25 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 5 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 570 راكبًا.



وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 500 طن بضائع، و 183 شاحنة و 20 سيارة، وحركة الصادرات تضمنت 26500 طن بضائع، و 151 شاحنة و5 سيارة .

وشهد ميناء نويبع بجنوب سيناء، تداول 2350 طن بضائع، و334 شاحنة وذلك من خلال وصول وسفر السفن "سينا، كوين نفرتيتي، اور" .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة CHARMOUS، وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند.