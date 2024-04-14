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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 2350 طن بضائع و334 شاحنة بميناء نويبع البحري

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري


شهدت الموانئ البحرية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 27 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و334 شاحنة و25 سيارة.

 وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 5 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 570 راكبًا.


وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم،  أن حركة الواردات تضمنت 500 طن بضائع، و 183 شاحنة و 20 سيارة، وحركة الصادرات تضمنت 26500 طن بضائع، و 151 شاحنة و5 سيارة . 
وشهد ميناء نويبع بجنوب سيناء، تداول 2350 طن بضائع، و334 شاحنة وذلك من خلال وصول وسفر السفن "سينا، كوين نفرتيتي، اور" .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة CHARMOUS،  وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند.

جنوب سيناء نويبع البحري تداول بضائع

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