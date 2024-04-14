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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تتابع محصول القطن في محافظات الوجه القبلي

صدى البلد

قال الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بأن وزارة الزراعة تتابع  زراعات محصول القطن للصنف الجديد جيزة 98 بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

 وتفقد الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن زراعات القطن صنف جيزة 98 بمركز دار السلام بسوهاج، وتم التاكيد على ضرورة الاهتمام بالعمليات الزراعية من الخف و التسميد و الري وكذلك عمليات المكافحة و ضرورة ان تتم فى المواعيد المناسبة.


في سياق متصل قال عمارة إن الصنف جيزة 98 تم تسجيله فى مارس 2022 وتم ادراج زراعتة على النطاق التجارى بداية من الموسم الماضى 2023 فى مساحة 85 فدان بمركز دار السلام.


وخلال هذا الموسم 2024 تم توزيع 800 شيكارة من الصنف الجديد جيزة 98 علي سوهاج والوادي الجديد  وتم التوسع في زراعة اكثر من 300 فدان بمحافظة سوهاج و جاري استكمال الزراعة وتوزيع أكثر من 45 الف شيكارة علي محافظات الصعيد من الصنف جيزة 95 و قد تم حتي الان زراعة أكثر من 29 ألف فدان في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط في حين تم أنه تم توزيع أكثر من 36 ألف شيكارة من أصناف الوجه البحري علي الجمعيات حتى الان وقد تم زراعة حوالي 667 فدان حتي 8 /4 / 2024 
 

الجدير بالذكر ان محطات غربلة التقاوي بكفر الشيخ تقوم بتجهيز الأصناف اكسترا جيزة 96 و سوبر جيزة 94 بدرجات التقاوي الأساس ومعتمد 1 و أنه حتي يوم 9/4/2024 تم توزيع عدد 300  شيكارة أساس للصنف سوبر جيزة 94 و 6850 شيكارة معتمد 1 علي إدارات التعاون الزراعي بكفر الشيخ الي جانب 250 شيكارة جيزة 94 أساس و 500 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 علي إدارات الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بالإضافة الي 3300 شيكارة معتمد 1 جيزة 94 علي أراضي المراقبات بالرياض والحامول وسيدي سالم كما تم نقل 7800 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 الي الدقهلية و 660 شيكارة معتمد 1 الي الغربية و 800 شيكارة معتمد1 جيزة 94 الي الشرقية وبإجمالي عام 22910 شيكارة معتمد1 و 550 شيكارة أساس جيزة 94 تم نقلها من محطات كفر الشيخ الي جانب نقل بذرة المزارع المعاونة من جميع الأصناف من محلج سخا الي كل المزارع المعاونة

السيد القصير وزير الزارعة القطن مركز البحوث الزراعية محصول القطن

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