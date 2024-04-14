الخارجية الإيرانية: أبلغنا سفراء أوروبا أن عملية الحرس الثوري تمت للدفاع عن النفس|فيديو

أكدت الخارجية الإيرانية، أنه تم إبلاغ سفراء الدول الأوروبية أن عملية الحرس الثوري تمت في إطار حقنا في الدفاع عن النفس وملتزمون بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني: سنوجه رد فعل قاسيا وأكثر حزما إلى إسرائيل حال شنها هجوما جديدا على إيران مرة أخرى.



وأضاف الرئيس الإيراني، أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ونؤكد على أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لضمان أمننا وسنبذل كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار.