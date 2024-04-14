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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القناة الناقلة ومعلقي مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

صدى البلد

تشهد المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في دوري Nile رغبة كل طرف في الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، مما يثير اهتمام الجماهير التي تبحث عن معلق ينقل أحداث اللقاء بشكل ممتع ومثير.

وفي إطار بحث الجماهير عن معلق للمباراة، يقام اللقاء في تمام السابعة مساء الغد، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري.

ستكون المباراة منقولة حصريًا عبر قناة "أون تايم سبورتس"، ومن المتوقع أن يكون معلق المباراة مؤمن حسن على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون أيمن الكاشف معلقًا على القناة الصوتية الثانية.

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري بقيادة المدرب البرتغالي جوميز، برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وتتوقع الجماهير أداءً ممتعًا في هذه المواجهة القوية، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والمضي قدمًا نحو المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

استاد القاهرة الدولي الزمالك والاهلي الزمالك السويسري مارسيل كولر المدرب السويسري

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