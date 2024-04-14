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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليونيسكو يعتمد البرنامج الإفريقي لعقد المحيطات بالأمم المتحدة 2030.. شاهد

الدكتور عمرو حموده
الدكتور عمرو حموده

أعلن الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو ورئيس المجموعة الافريقية، إعتماد البرنامج الإفريقى لعقد المحيطات بالأمم المتحدة 2030 الذى تقدمت به لجنة الخبراء برئاسته .

وذكر بيان صادر اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار فاعليات جلسات المناقشة الخاصة بمؤتمر عقد المحيطات للامم المتحدة والمنعقد حاليا ببرشلونة، حيث قدمت لجنة الخبراء الأفريقية عرض لبرنامج خطة القارة الأفريقية للنهوض ومواجهة التحديات الخاصة بعلوم البحار و الإقتصاد الأزرق للدول الأفريقية.

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 وتمت مناقشة البرنامج وعرض التوصيات بحضور السكرتير التنفيذي للجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو والعديد من الوزراء ممثلي عن الدول الأعضاء باليونيسكو و الخبراء المعنيين بالعلوم البحرية.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بصفته الشريك التنفيذي لعقد المحيطات للقارة الأفريقية والشرق الوسط. وحيث أن المعهد يستضيف المركز الصيني الإفريقي للعلوم البحرية و الاقتصاد الأزرق بالإضافة إلى مركز التدريب المشترك مع السلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة. 

وجاءت أهم التوصيات كما أعلنها السيد الأستاذ الدكتور عمرو حمودة – نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بصدد تنظيم العديد من برامج التدريب لبناء القدرات لشباب الباحثين بالقارة الأفريقية مع شباب الباحثين بالجامعات المصرية وذلك بهدف نقل التكنولوجيا والتدريب على سفن الأبحاث المصرية.

الاسكندرية العلوم والبحار علوم المحيطات اليونيسكو الأسلحة البيضاء الاقتصاد الأزرق الأمم المتحدة

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