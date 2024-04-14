مشاجرة بالأسلحة البيضاء.. مقت.ل شخص في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل " له معلومات جنائية"- به عدة جروح قطعية متفرقة بالجسم ، طرف ثانى (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مصاب أحدهما بجرح طعنى بالجسم وتوفى عقب وصوله للمستشفى ) وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.. بسبب حدوث مشادة كلامية على خلفية خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء ، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.