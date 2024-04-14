فرنسا تطالب مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل و4 دول أخرى.. تفاصيل

أوصت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها بالامتناع عن السفر حاليا إلى العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وذلك بعد الأوضاع الراهنة بين طهران وتل أبيب.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.