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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تطالب مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل و4 دول أخرى.. تفاصيل

علم فرنسا
علم فرنسا

أوصت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها بالامتناع عن السفر حاليا إلى العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وذلك بعد الأوضاع الراهنة بين طهران وتل أبيب.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل  خلال الليل.

الخارجية الفرنسية العراق ايران لبنان وإسرائيل

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