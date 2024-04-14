ابداع شباب بطور سيناء يجذب الجمهور لمسرحية " المقبرة"

جذب ابداع شباب المسرح بثقافة جنوب سيناء الجمهور لمسرحية " المقبرة" التي عرضت علي مسرح قصر ثقافة طور سيناء خلال ايام عطلة عيد الفطر المبارك ونالت إعجاب الجمهور .

مسرحية المقبرة تأليف أحمد البنا و أشعار سامح الرازقى، الحان أحمد العجمى و استعراضات محمد احمد و ديكور رامى عاطف، اخراج جمال مهران.

وعرضت المسرحية بحضور أحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء و مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء

تدور أحداث المسرحية من خلال شخصية عبد الدايم حارس المقابر الذى يدخن الشيشة بشكل ساخر من الحياة ويظهر الاموات ليكشفون كيف مات كلا منهم ويدور الصراع في المسرحيك حول الظالم والمظلوم بين الخير والشر و القوة والضعف

يأتي ذلك ضمن خطة عروض الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال اقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله .

مسرحية المقبرة

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