نائب أمريكي: إسرائيل دافعت عن المسجد الأقصى من إيران

رد النائب الديمقراطي عضو الكونجرس الأميركي ريتشي توريس، على الهجوم الإيراني على إسرائيل ليلة السبت، وعلى مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أظهرت اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق الحرم القدسي.

وكتب توريس الديمقراطي: "قامت إسرائيل بحماية المسجد الأقصى من الدمار على يد إيران".

وأضاف "هل سيشكر كارهو إسرائيل، إسرائيل على حماية أحد أقدس المواقع الإسلامية؟ لا هل سيدين كارهو إسرائيل إيران لأنها عرضت أحد أقدس المواقع الإسلامية للخطر؟ لا الغضب الانتقائي هو أسلوب عملهم".

من جانبه، كتب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان: "شاهدوا إسرائيل وهي تحمي جبل الهيكل والمسجد الأقصى من الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية".

وتابع: "بالنسبة لنظام آية الله القاتل، فإن قتل الإسرائيليين أكثر أهمية من حماية الأماكن المقدسة للمسلمين. ويجب على الأمم المتحدة أن تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل الآن بشكل واضح لا لبس فيه".