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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لـ السوبر والكؤوس.. وصول بعثة يد الزمالك إلى مدينة وهران الجزائرية

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى مدينة وهران الجزائرية بعد رحلة شاقة، تخللها ترانزيت بمطار الجزائر، قبل الطيران إلى مطار وهران، استعداداً للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، المقرر لهما خلال الفترة من  14 إلى 27  أبريل الجاري.

ويستهل "يد الزمالك" مشواره في بطولة كأس السوبر الأفريقي بمواجهة جي أس كي الكونغولي، غداً الإثنين الموافق 15 أبريل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح  مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.

احمد حسام الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بطولة كأس السوبر الأفريقي دور نصف النهائي فريق يد الزمالك

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