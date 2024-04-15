عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا تفعل إذا شعرت بعدم التوفيق في الحياة؟.. عليك بـ7 أذكار الآن

ماذا تفعل إذا شعرت
ماذا تفعل إذا شعرت بعدم التوفيق ؟

ماذا تفعل إذا شعرت بعدم التوفيق ؟ سؤال يشغل ذهن الكثيرين، خاصة ممن يظنون أن عدم التوفيق في الحياة الخاصة من زواج وغيره هو من قبيل السحر أو الابتلاء، إلا أنك إذا شعرت بعدم التوفيق في أمورك الحياتية؛ ينبغي أن تسلك طريق الحق- سبحانه وتعالى-، وتأخذ بالأسباب، وتردد الأذكار التالية. 

ماذا تفعل إذا شعرت بعدم التوفيق ؟

يقول الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الإفتاء بالأزهر في جواب سائل: كل ما أعمل حاجة تتعطل.. أعمل إايه؟، إنه ينبغي على السائل المداومة على 7 أذكار، فهي أعظم وأهم الأذكار لتحصين المسلم من شرور الإنس والجن والحسد، مؤكدا: “بس نحافظ عليهم صباحا ومساء، صباحا يعني من الفجر للظهر، ومساء من العصر للمغرب”.

1- بِسمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَع اسمِهِ شَيءٌ في الأرضِ وَلَا في السَّمَاء وَهُو السَّمِيعُ العَلِيم (ثلاث مرات)

‏2- أَعوذ بِكَلماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَق (ثلاث مرّات)

3- تَحصنّت بذِي العِزّة والجَبروت واعتصمت بِربّ المَلكوت، وَتوكلّت على الحَيّ الذي لا يموت، اِصرف عنّا الأذي، إنّك على كُلّ شيءٍ قَدير (ثلاث مرّات)

4- اللَّهُمّ عَافِني فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِني فِي سَمعي، اللَّهُمَّ عَافِني فِي بَصَري، لَا إِلَه إِلَّا أنت، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفر وَالفَقر، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، لَا إِلَه إِلَّا أنت (ثلاث مرّات)

5- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَن وَالعَجزِ وَالكَسَل، وَالبُخل وَالجُبن وَغَلبة الدَّين وَقَهر الرِّجَال (ثلاث مرّات)

6- الفاتحة + سورة الإخلاص + سورة الفَلَق + سورة الناس (ثلاث مرّات)

7- آية الكُرسيّ + أخر آيتين في سورة البقرة (مرّة واحدة)

حكم الدعاء بـ«يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

أذكار الصباح كاملة مكتوبة

« اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ».

« أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وكَلِمةِ الإخلاصِ، ودِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ومِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ».

« أصبَحْنا وأصبَح المُلْكُ للهِ والحمدُ للهِ أسأَلُكَ مِن خيرِ هذا اليومِ ومِن خيرِ ما فيه وخيرِ ما بعدَه وأعوذُ بكَ مِن الكسَلِ والهرَمِ وسوءِ العُمُرِ وفتنةِ الدَّجَّالِ وعذابِ القبرِ».

« اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي».

« رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا».

« يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا».

« لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا».

« اللَّهُمَّ أنتَ ربِّي لا إلَهَ إلَّا أنتَ خلَقتَني وأَنا عبدُكَ وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطَعتُ أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ وأبوءُ بذَنبي فاغفِر لي فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ».

« حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، (سبع مرات).

« سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ»، (ثلاث مرات).

« اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ عالمَ الغيبِ والشهادةِ لا إلهَ إلَّا أنتَ ربَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَه أعوذُ بك من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشيطانِ وشرَكِه وأنْ أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ».

« اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ».

« لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ»، (مئة مرّةٍ أو أكثر).

« سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ»، (مئة مرة أو أكثر).

ماذا تفعل إذا شعرت بعدم التوفيق تحصين المسلم أهم الأذكار لتحصين المسلم من شرور الإنس والجن الإفتاء السحر الابتلاء أذكار الصباح كاملة مكتوبة أذكار الصباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

موضوعات متعلقة

حكم الدعاء بـ«يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

هل يشترط عند تبييت نية صيام القضاء تعيين اليوم والسنة والترتيب؟.. احذر خطأ شائعا

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

دعاء الصالحين في قيام الليل.. 8 كلمات عظيمة يكشفها علي جمعة

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز وهب ثواب صيام النافلة للمتوفي؟.. حكم جمع نية قضاء الأيام الفائتة من رمضان مع الست من شوال.. هل الخصام مع أحد يفسد الصيام؟

النشرة الدينية| حكم الجمع بين نية القضاء والـ6 من شوال.. ودعاء للتوبة

48 مليون جنيه في شهر.. صكوك الإطعام تحقق أعلى إيرادات منذ انطلاقها

دعاء ثالث أيام العيد.. اللهم نسألك الدّرجات العُلا من الجنة

ترشيحاتنا

بعد الهجوم الإيراني.. فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في المعابد والمدارس اليهودية

توفيق السيد: لا بد من ابتعاد نور الدين عن "الشو" بمباراة القمة

اليابان تؤجل زيارة مهمة إلى البحرين بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

إيران.. استئناف الرحلات الجوية في مطاري الخميني ومهر آباد

هل يحتاج تطبيق الحد الأدنى للأجور لقانون ملزم.. مجدي البدوي يوضح

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية |تعرف على ثمن الأوقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء القمة 127|موعد وتوقيت مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع للفريقين

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة جريئة.. جوري بكر تبهر جمهورها في أحدث ظهور

وصفة بسيطة.. طريقة تحضير المارينج بالخطوات

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ