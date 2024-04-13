عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الدعاء بـ«يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

حكم الدعاء يبـ يا
حكم الدعاء يبـ يا ستار

“هل قول «يا ساتر» في نداء الله- تعالى- لا يجوز؟”، سؤال أجابه الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

هل قول «يا ساتر» في نداء الله- تعالى- لا يجوز؟

يقول السائل: هل قول المسلم يا ساتر أو يا ستار في نداء الله تعالى هل هو خطأ كما يدعي البعض، ليؤكد العالم الأزهري أن بعض الناس يتسرعون في جعل الآخرين مخطئين، في أشياء ليست خاطئة، مستدلا بما جاء في بعض كتب الفتاوى، من أن إثبات أسماء الله- تعالى- أمر توقيفي، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، أو سماه به رسوله- صلى الله عليه وسلم-.

وأما عن الأسماء المذكورة في السؤال، أوضح أن الستار والساتر لم يرد ما يدل على أنهما من أسماء الله- تعالى-، لكن ورد اسم الستير، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن يعلى ابن أمية، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر.

ولما كان باب الإخبار عن الله- تعالى- أوسع من باب الأسماء؛ فلا حرج من قول يا ستار ويا ساتر، من باب الإخبار عن الله تعالى بأنه ساتر وستار لذنوب عباده وخطاياهم.

وشدد على أنه: من هذا الباب- باب الإخبار- ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/207) أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة علم بعض أصحابه أن يقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصالحين.

كيف أعرف أن الله قبل صيامي؟ علي جمعة يوضح

أسماء الله الحسنى وأقسامها 

في قوله تعالى :﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف :180]، قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن هذه دعوة قرآنية تفتح للعبد أبواب الإقبال على الله سبحانه وتعالى.

وبين أن في الحديث الشريف عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أعلمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا". فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: "بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها".

وتنقسم أسماء الله تعالى إلي ثلاثة أقسام، هي: "أسماء الجمال" وعلي المؤمن التخلق بها. فعليه أن يرحم الناس تخلقا باسم الله "الرحيم" ، وعليه الصبر إتباعا لاسم الله "الصبور".

و"أسماء الجلال" وعلي المؤمن التعلق بها دون التخلق، فهي لله وحده لا ينازعه فيها أحد من مخلوقاته. فعلى المؤمن أن يمسك نفسه عن القهر والتكبر والجبروت.

واختتم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر قائلا: «أخيرا "أسماء الكمال" وعلي المؤمن أن يحبها ويصدق بها. فيعلم ويوقن أنه سبحانه هو الله الأول والآخر والظاهر والباطن».

أسماء الله تعالى الدكتور مختار مرزوق علوم القرآن اسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى وأقسامها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

حكم الدعاء بـ«يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

موضوعات متعلقة

48 مليون جنيه في شهر.. صكوك الإطعام تحقق أعلى إيرادات منذ انطلاقها

دعاء ثالث أيام العيد.. اللهم نسألك الدّرجات العُلا من الجنة

هل شوال من الأشهر التي يحرم فيها الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب

دُعيت للغداء أثناء صيام القضاء فهل يجوز الفطر؟ اعرف الرأي الشرعي

‏معنى التاجر الصدوق ومنزلته.. الأوقاف تنشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شوال

هل قضاء المرأة ما عليها في شوال تنال معه ثواب الأيام الست؟

دعاء التوبة مفاتيح الجنان.. ادركه في أول جمعة من شوال

حكم الجمع بين نية القضاء والست من شوال.. 4 مراتب يغفل عنها

ترشيحاتنا

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك

قلق في الأسواق العالمية.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لمستوى 2400 دولار

النار ولعت في العريس والعروسة .. تفاصيل مأساوية من حريق حفل زفاف في المنيا

الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر بشأن كيفية المضي نحو إقامة دولة فلسطينية

عقوبة صارمة.. الداخلية تحذر من التلاعب فى لوحات السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عروسة فى العيد.. تعرفي على إتيكيت استقبال الضيوف بـ المنزل

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ