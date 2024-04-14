القمة 127.. كولر يفاجئ الزمالك غدا بهذا الثنائي في تشكيل الأهلي

من المتوقع أن يُعد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأتين لفريق الزمالك في المباراة المقبلة.

وعلم صدي البلد، أن المفاجأة الأولى للمدرب السويسري هي استخدام كريم نيدفيد في وسط الملعب، والثانية هي البدء بوسام أبو علي في مركز رأس الحربة.

وكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار كولر لضم اللاعب كريم نيدفيد لمباراة القمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:" كولر يستقر على ضم كريم نيدفيد لقائمة الأهلي في مباراة القمة".



موعد مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل منالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.