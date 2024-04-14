فضل شهر شوال وسبب التسمية.. احرص على الست البيض

فضل شهر شوال، من فضل شهر شوال أنه يتضمن الست البيض، وهي الأيام التي يستحب فيها الصيام كما ورد في السنة النبوية المشرفة ، ويعتبر صيام هذه الأيام من الأعمال الصالحة التي يجدر بالمسلم الاجتهاد في القيام بها لتحصيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.



شهر شوال يحمل في طياته العديد من الفضائل والمزايا الدينية والاجتماعية، ويجب على المسلمين الاجتهاد في استغلال هذا الشهر العظيم لتحصيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ويعد شهر شوال فرصة لكسب الحسنات، قال صلّى الله عليه وسلّم: “مَن صام رمضان ثمّ أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدَّهر” رواه مسلم وغيره.

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيّام بشهرين فذلك صيام السنة” رواه النسائي.

ومن فضائل شهر شوال أن صيام هذه الست من شوال بعد رمضان دليل على شُكر الصّائم لربّه تعالى على توفيقه لصيام رمضان، وزيادة في المزيد من الحسنات والإكصار من الطاعات.

وورد خلاف كبير في هذا الأمر حيث كره المالكية صيامها في حق من يقتدي به، وحول صيام الست من شوال والقضاء لمَن عليه قضاء، فالأفضل له أن يقضي ما عليه من الأيّام قبل أن يتنفّل، ويجوز له أن يقدّم صيام الست على القضاء لأنّ قضاء رمضان على التّراخي، ويجوز له أن يجمَع بين نية القضاء وصيام الست من شوال بشرط أن تكون نية القضاء هي الأصل.

وفيما ورد من أحاديث نبوية شريفة حول فضل شهر شوال وفضل صيام الست البيض من شوال عن ثوبان مولى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: “من صام ستة أيام بعد الفطر، كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال الإمام النووي - رحمه الله -: قال العلماء: (وإنما كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين..).

سبب تسمية شهر شوال

وصيام الست من شوال من الأعمال المستحبة باتفاق جمهور العلماء بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر قال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير ": وندب تعجيل القضاء لما فات من رمضان لأنّ المبادرة إلى الطّاعة أولى، وإبراء الذمّة من الفرائض أولى من النافلة.

وحول ما ذكر عن سبب تسميه شهر شوال بهذا الاسم أن الإبل كانت تشول بأذنابها أي ترفعها وقت التسمية طلبا للإخصاب"وقيل: "لتشويل ألبان الإبل، أي نقصانها وجفافها".

ويعتقد البعض وقد يكون الاعتقاد صحيحا أو خاطئا أن الاسم "شوال" يعني "الارتفاع" أو "الشفاء"، وقد أطلق هذا الاسم على هذا الشهر لأنه كان يتم فيه الانتهاء من الصيام في شهر رمضان، ويعود الناس إلى حالتهم الطبيعية ويشعرون بالشفاء بعد الامتناع عن الطعام والشراب طوال النهار لمدة شهر كامل ولذلك يسمى هذا الشهر أيضاً بـ "شوال الفطر"، لأنه يأتي بعد شهر رمضان المبارك الذي ينتهي بعيد الفطر المبارك.

ورأي ثالث أيضا يحتمل الخطأ والصواب أن من أسباب تسمية شهر شوال أنه كان يُطلَق على شهر شوال قبل أن يُسمى بذلك اسم «واغل»، ثم اختيرَ اسم شوال بعد ذلك عليه بعد أن اجتَمعت العربان واختارت اسمًا لكل شهرٍ من الأشهر الهجرية، لكن يصعب إيجاد مرجع يُبين سبب تسمية شوال بواغل.

أدعية شهر شوال

-ويستحب أن يدعوا المسلم بما يشاء ويقول الحمد لله الّذي بعزّته وجلاله تتمّ الصالحات، يا ربّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وارض عنّا، وتقبّل منّا وأدخلنا الجنّة ونجّنا من النّار، وأصلح لنا شأننا كلّه، اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة، اللهمّ يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو وحسن التجاوز.

-اللهم بشر أحبتي إخوتي وأعز أصدقائي بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرهم بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى وعيدكم مبارك سعيد.

-إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فأعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وأمدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين.

-اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدًا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين.

-اللهمّ اعف عما تأخّر من ذنوبنا وما تقدّم. فلا عفوّ وغافر لها إلّا أنت. ربنا اكتبنا مع من قُدّر لهم دخول جنّات النّعيم، وأن نحشر يا الله مع الشّهداء والصّدّيقين، آمين.

اللهم يا بديع السموات والأرض ويا قيوم الدارين ويا قيوما بكل شيء يا حي يا قيوم يا إلاهنا لا إله إلا أنت كن ولينا ونصيرنا وامنا بك من كل شيء حتى لا نخاف إلا انت واجعلنا في جوارك واحجبنا بالذي حجبت به أولياءك فترى ولا يراك أحد من خلقك وأصبب علينا من الخير أكمله وأجمله وأصرف عنا من الشر أصغره وأكبره ( طس حم عسق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان).

-اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك والمحبة لك والشوق اليك والأنس بك والرضا منك والطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك ناظرين منك إليك ناطقين بك عنك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-‏اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حَرْفاً حَرْفاً، وعدد كل حرف ألْفا ألْفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألْفا ألْفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كُلِّ ذرة ألْفَ ألْفِ مرة، عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمُك، ونفذ به حكمُك، في برك وبحرك وسائر خَلقك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وعَلى أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وأزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».