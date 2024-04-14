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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منع الطلاب من إرتداء "الشبشب والكوركس" في المدارس بعد انتهاء إجازة العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت إحدى المدارس التابعة لمحافظة دمياط ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تنبيها عاجلا بمناسبة عودة الدراسة في المدارس غدا بعد إنتهاء اجازة عيد الفطر المبارك 2024.

 وجاء نص التنبيه كالتالي : على الطلاب إلتزام الحضور بالزي الرسمي للمدرسة و “ممنوع لبس الكروكس أو الشبشب” او اي زي مخالف".

ومن المقرر عودة الدراسة في المدارس غدا الاثنين بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك 2024 ، وذلك وفقا لما أعلنته رسميا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس .

عودة الدراسة في المدارس 

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجه بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 التي تعد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية “امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ”  في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024  وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

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