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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. اجتماع مجلس الحرب ينتهي بلا قرار بشأن الرد على هجوم إيران

مجلس الحرب الاسرائيلي
مجلس الحرب الاسرائيلي

قال مسؤول إسرائيلي إن اجتماع مجلس الوزراء الحربي الذي استمر لساعات انتهى مساء الأحد دون اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

وأكد أن مجلس الوزراء عازم على الرد، لكنه لم يقرر بعد التوقيت والنطاق وأن الجيش الإسرائيلي مكلف بالتوصل إلى خيارات إضافية للرد.

بشكل منفصل، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين إن مسؤولا إسرائيليا أبلغ الولايات المتحدة أنها لا تتطلع إلى تصعيد المواجهة مع إيران بشكل كبير.

أعتقد أن إسرائيل أوضحت لنا أنها لا تسعى إلى تصعيد كبير مع إيران. هذا ليس ما يبحثون عنه. وقال المسؤول الكبير في الإدارة: “إنهم يتطلعون إلى حماية أنفسهم والدفاع عن أنفسهم”.
وقال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، في وقت سابق الأحد، إن إسرائيل 'ستتقاضى ثمنًا من إيران بالطريقة وفي الوقت الذي يناسبنا'.

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