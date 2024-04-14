دون تفعيل إنذار.. صاروخ إسرائيلي يعترض هدفا جويا في سماء إيلات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض هدف جوي في سماء إيلات دون تفعيل الإنذار.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أبلغ السكان المحليون في مدينة إيلات الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل عن رؤية إطلاق صاروخ اعتراضي من سفينة من طراز "ساعر 6”التابعة للبحرية ليلة الأحد.

وتظهر لقطات كاميرا المراقبة والمقاطع الأخرى المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي صاروخا يطلقه نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية المثبت على السفينة، والمعروف باسم C-Dome.

ولم تصدر صفارات الإنذار في المدينة.

لم يعلق جيش الدفاع الإسرائيلي بعد على الحادث.