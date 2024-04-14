كلي ذنوب ومش عارف أرجع لربنا.. واعظة بالأوقاف تنصح

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن من جمال الأخلاق التى نخرج بها من رمضان هو الخشوع في الصلاة وكذلك المواظبة على الصلاة، لافتة إلى أن الأحب عند الله الصلاة على وقتها، رغم وجود متسع بين كل صلاة وصلاة لكن الأحب الصلاة على وقتها.

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف : "لو حد مش قادر يلتزم فى الصلاة حتى لو فاتك رمضان، الصحابة كانوا بيدعوا ٦ شهور اللهم تقبل منا رمضان".

وأضافت: "المسلم دائما عايش بجناحى الخوف والرجاء، عندى خوف من ربنا ومش قادر أكمل وعندى ذنوب كثير اوى، ده جناح الخوف، يبقى لازم يرجع لربنا ويتوب عليه ويعمل طاعات ويعرف إن رحمة ربنا فوق كل شيء".