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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تزعم السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

يتسحاق هرتسوج
يتسحاق هرتسوج

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يوم الأحد إن إسرائيل سمحت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال العمل مع الحلفاء للقيام بعمليات إنزال جوي، وفتح المزيد من المعابر، وتشغيل طريق بحري.

وأضاف أن 'هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله'.

ولكن، بحسب هرتزوغ، لا يزال هناك 135 رهينة إسرائيلية في غزة 'يمرون بالجحيم'. وقال لمراسل سي إن إن وولف بليتزر إن حماس لم تبلغ إسرائيل بأسماء القتلى أو الأحياء، وترفض التوصل إلى تسوية مع إسرائيل.

وأكد مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات،  أن حماس رفضت الاقتراح الأخير الذي تم طرحه في محادثات القاهرة الأخيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وفي ردها على الوسطاء، 'أعادت حماس التأكيد على موقفها' بشأن الحق غير المحدود لسكان غزة في العودة إلى الشمال إلى منازلهم وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيدا عن وسط غزة. هذه هي المطالب التي تمسكت بها حماس وقاومتها إسرائيل.

المساعدات الانسانية يتسحاق هرتسوغ

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