CNN: جهود مصر مستمرة لوقف الصراع في الشرق الأوسط

سلط الاعلام الامريكي الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، من خلال محادثات هاتفية مع نظرائه في إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أهداف إسرائيلية.

ونقلت سي ان ان بيان وزارة الخارجية المصرية والذي أشارت الى ان شكري أكد خلال مباحثاته ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحذر من الأعمال الاستفزازية وسياسات حافة الهاوية في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل.

وشدد وزير الخارجية المصري أيضًا على أهمية إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية وسط الأزمات المستمرة في قطاع غزة ومحنة الشعب الفلسطيني، وفقا لـ سي ان ان

وفي محادثته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أشار شكري إلى التزام مصر بالعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة لاحتواء الأزمة الحالية بين إيران وإسرائيل، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

وأكد في اتصاله جهود مصر المستمرة لوقف الصراع في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.