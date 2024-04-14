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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان كريم عبد العزيزعن الوجوه الشابة في " الحشاشين ": أبطال واعدون

أشاد الفنان كريم عبد العزيز بأدوار الشباب التي ظهرت في مسلسل " الحشاشين  " قائلاً : "  أداء متميز وده مسلك  دائم للمخرج  بيتر ميمي على إبراز وجوه جديدة في كل عمل" . 


تابع خلال   لقاء عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:"   أكثر شيء اسعدني وجوه جديدة  وابطال واعدين مثل  أحمد  عبد الوهاب و محمد يوسف"

لافتاً إلى الفنان تظهر عليه  علامات الفن من أول نظرة ليه يتضح  ذلك جلياً عبر  حبه للفن وإحترامه له وإستيعابه للشخصية التي يقدمها  وأبعاد الدور  قائلاً : ليست مهنة تصوير بل مهنة  تشخيص ..من أول يوم إشتغلت فيه مع الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب  جريت على بيتر ميمي  وقلتله مين ده ؟ إحترافية احترام وموهبة  وهو نجم جديد "


أتم : يارب  مصر تفضل  دائماً تقدم هذه المواهب .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/9nicraH7iCEQP8Zv/?mibextid=ox5AEW

أحمد عبد الوهاب الإعلامية لميس الحديدي الفنان كريم عبد العزيز برنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي

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