الفنان كريم عبد العزيزعن الوجوه الشابة في " الحشاشين ": أبطال واعدون

أشاد الفنان كريم عبد العزيز بأدوار الشباب التي ظهرت في مسلسل " الحشاشين " قائلاً : " أداء متميز وده مسلك دائم للمخرج بيتر ميمي على إبراز وجوه جديدة في كل عمل" .



تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" أكثر شيء اسعدني وجوه جديدة وابطال واعدين مثل أحمد عبد الوهاب و محمد يوسف"

لافتاً إلى الفنان تظهر عليه علامات الفن من أول نظرة ليه يتضح ذلك جلياً عبر حبه للفن وإحترامه له وإستيعابه للشخصية التي يقدمها وأبعاد الدور قائلاً : ليست مهنة تصوير بل مهنة تشخيص ..من أول يوم إشتغلت فيه مع الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب جريت على بيتر ميمي وقلتله مين ده ؟ إحترافية احترام وموهبة وهو نجم جديد "



أتم : يارب مصر تفضل دائماً تقدم هذه المواهب .

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