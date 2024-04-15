ناقد فني: الأعمال المصرية شكلت رافدا أساسيا للقوة الناعمة للدولة

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إن قضية الوعي أحد الركائز التي استهدفتها الشركة المتحدة من أعمالها الدرامية، وخاصة التي تم عرضها في الموسم الرمضاني 2024، لافتا إلى التنوع في هذه الأعمال بين الكوميدي والأكشن والتاريخي وغيره من ألوان الفن والدراما.



وأضاف "سعد الدين"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على شاشة "الحياة"،أن القوة الناعمة لمصر لطالما كانت أحد الأعمدة القوية للدولة والتي أثرت في كل المنطقة العربية، فالمواطن العربي سواء في المغرب والبحرين يستطيع التحدث باللهجة المصرية كأداة لفهم والتواصل نتيجة انتشارها عبر الأعمال الفنية المصرية.



وتابع الناقد الفني، "مسلسلات وأفلام ومسرحيات وأغاني قدمتها مصر للعالم العربي كله وشكلت رافدا أساسيا للقوة الناعمة للدولة المصرية".



وأشار إلى أنه هذا العام قدمت الشركة المتحدة الدراما التاريخية في مسلسلين، الحشاشين وجودر الأول يحكي سيرة جماعة الحشاشين بزعامة حسن الصباح والثاني من التراث ألف ليلة وليلة التي تربينا عليها من خلال حكايات تم عرضها في التلفزيون والإذاعة.