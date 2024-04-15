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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشهد مرعب.. جمهور باير ليفركوزن يغزو الملعب بعد التتويج بالدوري الألماني| شاهد

صدى البلد

ظهر جمهور باير ليفركوزن على أرضية الملعب بشكل كبير ومفاجيء، بعد صافرة الحكم لمباراة فيردر بريمن، والفوز بـلقب الدوري الألماني.

جمهور باير ليفركوزن بعد التتويج بالدوري الالماني 

ويعد تتويج ليفركوزن باللقب هذا الموسم بفضل تفوقه بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وشتوتغارت ثالث الترتيب.

ولم يتلق ليفركوزن أي هزيمة طوال 41 خاضها على مستوى المسابقات كافة وينافس بقوة على ثلاثة ألقاب، حيث إنه بخلاف اقترابه بشدة من لقب «البوندسليغا»، بلغ الفريق نهائي كأس ألمانيا، حيث يلتقي كايزرسلاوترن في 25 مايو (أيار) المقبل، بجانب تأهله إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي بعد مسيرة مثالية في البطولة القارية، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات قبل أن يتفوق في دور الستة عشر على كارباج اقدام من آذربيجان.

وسجل ليفركوزن 24 انتصاراً في «البوندسليغا» مقابل أربعة تعادلات، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم خلف بايرن ميونيخ، بتسجيله 69 هدفاً، مقابل امتلاكه أقوى خط دفاع، حيث اهتزت شباكه 19 مرة فقط خلال 28 مباراة

الدوري الأوروبي الدوري الألماني باير ليفركوزن بايرن ميونيخ

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