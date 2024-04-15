تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وأضافت الأرصاد السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الاثنين، أن السيول ستكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، ووحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.