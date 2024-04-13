السعودية تنظم مؤتمرا حول مستقبل الطيران الدولي في 20 مايو بالرياض

تنظم الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، مؤتمرا حول "مستقبل الطيران" الدولي في نسخته الثالثة، وذلك خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ مايو ٢٠٢٤، بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويبحث المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة، قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتمكين النقل الجوي المتقدم، ومناقشة تعزيز مستوى الربط العالمي.

ويركز المؤتمر على تمكين جهود مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

كما يجمع المؤتمر نُخبة من قادة الدول والمسؤولين التنفيذيين بشركات الطيران العالمية، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات، وقادة الصناعة، لتشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.

كان مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي قد شهد في نسخته الثانية مشاركة ٦٠ دولة، وتوقيع ٥٢ اتفاقية ومذكرة تفاهم، و (١١٦) اجتماعًا ثنائيًّا، وإطلاق عدد من السياسات والإستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، إضافة إلى توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاص.