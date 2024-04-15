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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

80 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم 15 إبريل

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 15 إبريل 2024.


أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

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تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 أبريل 2024


اسعار الدواجن اليوم
 

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 75 جنيها للكيلو.

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 80 و 81 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء  75 جنيهًا للكيلو.


سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم
 

تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و 152 جنيها

البيض الأحمر تراوح بين 155 و 156 جنيها

و البلدي  139 و 140 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت
 

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 30 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.


الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.

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