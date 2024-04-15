عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم ..عودة المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة

مواعيد جديدة لغلق
مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية

بداية من اليوم الاثنين  يعود العمل بالمواعيد الشتوية لغلق المحال العامة من مولات وكافيهات ومطاعم، وذلك  بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

المواعيد الشتوية لغلق المحال 

وتنص المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة  على الغلق الساعة 10 مساء  وتفتح في 7 صباحا، ويتم زيادة مواعيد الغلق ساعة يومي الخميس والجمعة لتغلق الساعة 11 مساء، بينما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، على أن تُغلق الساعة 12 منتصف الليل ويتم زيادة مواعيد الغلق ساعة خلال يومي الخميس والجمعة لتغلق 1 صباحا.
وتستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

المحال المستثناه

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

المواعيد الصيفية 


يذكر أن المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية تطبق في الجمعة الاخيرة من شهر ابريل كل عام طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

المواعيد الشتوية لغلق المحال المواعيد الشتوية المحال العامة اجازة عيد الفطر التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

نزلت 50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الاثنين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

تنبيه عاجل بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية

موضوعات متعلقة

عقب إجازة عيد الفطر.. التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة

ترشيحاتنا

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه

هذا العمل يجعلك بجوار النبي في الجنة.. علي جمعة ينصح به

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الزمالك.. فيديو

السودان يكشف حقيقة التعاون العسكري بين الجيش وإيران

اليوم ..عودة المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة

عدد ليس بالقليل.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القمة الخامسة.. هل يكرر كولر إنجاز مانويل جوزيه بعد 17 عاما؟

ضيق وشفاف.. نادين نسيب نجيم بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا

حفل عيد الفطر.. تامر عاشور يتألق على مسرح شاطىء شيدز بالسعودية

بأقل التكاليف.. طريقة عمل ورقة السجق

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ