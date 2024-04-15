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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

قوات الاحتلال _ صورة
قوات الاحتلال _ صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين أحدهما بجروح حرجة، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، أن شابًا استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال في الصدر، فيما أصيب شاب آخر بالصدر والبطن والقدم وجروحه حرجة، وثالث بجروح في القدم.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى حي المريج من مدينة نابلس، وداهمت بناية في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشباب في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

استشهاد فلسطيني جروح حرجة شمال الضفة الغربية الضفة

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استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس


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