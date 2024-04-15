استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين أحدهما بجروح حرجة، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، أن شابًا استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال في الصدر، فيما أصيب شاب آخر بالصدر والبطن والقدم وجروحه حرجة، وثالث بجروح في القدم.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى حي المريج من مدينة نابلس، وداهمت بناية في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشباب في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.