مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع مجددًا لبحث الرد على إيران

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي سيجتمع مجددًا عصر اليوم الاثنين، لبحث الرد على إيران.

ونقلت “رويترز” عن مصدر حكومي إسرائيلي، قوله إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين (11:00 بتوقيت جرينتش) مع مجلس وزراء الحرب الذي خوّله الوزراء الآخرون لاتخاذ قرار بشأن أي ردّ على الهجوم الإيراني.

وقال المصدر إن مجلس وزراء الحرب، الذي يضم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بيني جانتس وعدداً من المراقبين، كان قد اجتمع مساء أمس الأحد.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضبط النفس مع اقتراب الشرق الأوسط من حرب إقليمية شاملة.

وشنت إيران الهجوم، وهو الأول من نوعه من أراضيها ضد إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر أسفرت عن مقتل العديد من القادة الإيرانيين.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على مداولات الحكومة إن القرار الذي يواجه مجلس الوزراء الحربي المكون من خمسة أشخاص، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو ما إذا كان يجب "التحرك بشكل كبير" ضد إيران أو الرد بطريقة أكثر معقولية، وفقا لصحيفة فينشيال تايمز.

وأضاف المصدر أن المناقشات كانت مستمرة مع جميع الشركاء الرئيسيين للبلاد، وخاصة الإدارة الأمريكية، لكن القرار سيكون في النهاية لإسرائيل.

وكان بايدن قد نصح إسرائيل باتخاذ نهج مدروس.