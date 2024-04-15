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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ كامل ملابسه.. تحقيقات لكشف غموض جثة نهر النيل في الجيزة

غريق - أرشيفية
غريق - أرشيفية

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على جثة طافية بجوار كوبري عباس، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لكشف ملابسات وأسباب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثة طافية بالقرب من كوبري عباس في الجيزة، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان لـ شخص في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة مديرية امن الجيزة كوبري عباس غرفة عمليات النجدة جثة طافيه

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