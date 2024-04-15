الباز: مصر حذرت من توسع رقعة الصراع ودعت لإحياء مسارات السلام

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن توسعة رقعة الصراع في المنطقة من شأنه أن ينذر بعواقب وخيمة وويلات تعاني منها كل دول العالم، مشيرا إلى أن مصر دائما ما كانت تحذر من توسعة رقعة الصراع وطول أمده فى الأراضي الفلسطينية.

وأكد "الباز" في تصريحات له اليوم، أن انهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اصبح ضرورة تقتضيها الأوضاع والتطورات الراهنة فى المنطقة والعالم، منوها الي أن إسرائيل انتهكت كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والقت بالقرارات الدولية الشرعية عرض الحائط وهو ما يستوجب تدخل فوري من المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات.

وأشاد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بموقف مصر وقيادتها السياسية من خلال حرصهم على التهدئة والتحذير من مخاطر التصعيد لكلا الجانبين الإسرائيلي والايراني والعالم، مؤكدا موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للمرجعيات والمواثيق الدولية.

وأكد " الباز" أن القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل جاهدة لدفع واحياء مسارات السلام والتنمية في المنطقة والعالم، وتدعو للحكمة وضبط النفس والبعد عن الصراعات والحلول العسكرية والحروب التي تعاني من ويلاتها كل الشعوب.