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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكان غير مخصص للعبور.. دفن جثمان شاب صدمه قطار الصعيد بـ الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان شاب لقى مصرعه على شريط السكة الحديد بمدينة العياط، بعدما صدمه قطار الصعيد أثناء عبور السكة، بعد الاطلاع على تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة مصرع شاب أثناء عبوره السكة الحديد في العياط، أنه في العقد الثاني من العمر وصدمه قطار الصعيد أثناء عبوره السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة مما نتج عنه وفاته في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع شاب صدمه قطار على شريط السكة الحديد بمدينة العياط جنوب الجيزة وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الشاب في العقد الثاني من العمر وتوفى جراء اصطدام قطار الصعيد به أثناء عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي باشرت التحقيقات.

الجيزة العياط السكة الحديد النيابة العامة غرفة عمليات النجدة مديرية امن الجيزة مدينة العياط

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