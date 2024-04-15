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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع لـ حزب الله في جنوب لبنان

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان

قصفت طائرات إسرائيلية ليلاً مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أوضح جيش الاحتلال أن الأهداف شملت مواقع إطلاق صواريخ، ومباني تستخدمها الحركة، وبنى تحتية أخرى في صديقين ومطمورة واللبونة وعيتا الشعب.

وأضاف الجيش أن القوات قصفت أيضًا المناطق القريبة من عيتا الشعب بالمدفعية “لإزالة التهديدات”.

يأتي ذلك بعد أن شنت إيران هجوما واسعا على إسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق، وسقط عدد كبير من الصواريخ في المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب وإيلات وديمونا والنقب، ومدينة القدس.

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق من الأحد، عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.

طائرات إسرائيلية لبنان صواريخ

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