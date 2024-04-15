حبس المتهم بإطلاق نار على حداد بسبب خلافات أسرية في الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة إصابة حداد بطلق ناري على يد عاطل خلال مشاجرة بسبب الخلافات الأسرية بينهم في الهرم.

وطلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بالمصاب، وحبس المتهم بإطلاق النيران على المجني عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وفحص آلات المراقبة بمحيط وقوع الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة، نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات أسرية بينهم قام على أثرها المتهم بإطلاق النيران في سلاح خرطوش على المجني عليه مما نتج عنه إصابته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم تضمن ورود إشارة من مستشفى الهرم العام أفادت باستقبال حداد مصاب بطلق ناري في الجسد وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بإطلاق النيران على المجني عليه بسبب الخلافات الأسرية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة مباحث الجيزة في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.