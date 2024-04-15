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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي يعزز من تقديم أفضل الخدمات الطبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقه في يوليو 2019 فى محافظات معينة، قدّم خدمات كثيرة قاربت ملايين الخدمات الطبية من خلال المنشآت التابعة لها، بالإضافة إلى تسجيل نحو ملايين المواطنين على قوة المنظومة للاستفادة منها ومن مميزاتها وخدماتها المختلفة، الأمر الذي ساهم ذلك في إحداث نقلة نوعية لتطوير قطاع الصحة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بمستويات جودة لائقة لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية دون تمييز.

وأكد فهمي، أن تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، يعد استكمال لطريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، بجانب أنه يعزز من توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، والوصول بخدمات شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، ترسيخًا لمفهوم العدالة الاجتماعية في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، خاصة في التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأعباء العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على استكمال هذا المشروع القومي الذي يحقق حلم الرعاية الصحية المتكاملة بجميع المحافظات، وأنه لولا الإرادة السياسية وتبني الرئيس السيسي أكبر برنامج للإصلاح الصحي في مصر لكان لم يحدث،لافتًا إلى أن  الدولة تسابق الزمن لاستكمال هذا الحلم عبر 6 مراحل تنتهي في 2030.

وأوضح فهمي، أن تطبيق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل تتضمن عددا من المحاور، أهمها: "التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام. التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي".

وأكد النائب ، أن تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل يُعد امتدادًا منظومة التأمين الصحي لكافة محافظات الجمهورية، ويؤكد ما تبذله الدولة من جهود لتطبيق نظام صحي قوي وفعال متاح للجميع وبأسعار ميسّرة، بما يمنح كل مواطن حقه في الرعاية الصحية.

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