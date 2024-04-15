12 زمالك و11 أهلي.. غيابات مؤثرة تضرب صفوف القطبين في القمة 127

تشهد القمة 127 بين الزمالك والأهلي، التي ستُلعب في السابعة مساءً اليوم على ستاد القاهرة الدولي، العديد من الغيابات في صفوف الفريقين.

**غيابات الزمالك:**

1. محمود حمدي الونش (إصابة)

2. محمد عبد الشافي (إصابة)

3. يوسف أوباما (إصابة)

4. محمود علاء (إصابة)

5. محمد صبحي (إصابة)

6. مصطفى شلبي (عدم الجاهزية)

7. شيكابالا (عدم الجاهزية)

8. محمد أشرف روقا (أسباب فنية)

9. إبراهيما نداي (أسباب فنية)

10. محمد عاطف (أسباب فنية)

11. مهاب ياسر (أسباب فنية)

12. زياد كمال (أسباب فنية)

**غيابات الأهلي:**

1. محمد الشناوي (إصابة)

2. حمزة علاء (إصابة)

3. ياسر إبراهيم (إصابة)

4. أليو ديانج (إصابة)

5. إمام عاشور (إصابة)

6. حسين الشحات (إصابة)

7. بيرسي تاو (إصابة)

8. مروان عطية (إصابة)

9. خالد عبد الفتاح (أسباب فنية)

10. محمد الضاوي كريستو (أسباب فنية)

11. كريم فؤاد (أسباب فنية)