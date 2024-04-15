وزيرة الثقافة تستقبل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والعلوم لبحث التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور محمد ولد أعمُر -المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- "الأليكسو"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتناول اللقاء أبرز المشروعات التي نُفِذت بالشراكة بين وزارة الثقافة المصرية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، خلال العام 2023م، والربع الأول من 2024م، كما استعرض اللقاء عددًا من الفعاليات المستقبلية التي تعتزم المنظمة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومنها: "مؤتمر وزراء الثقافة العربية بالمملكة المغربية، إعلان لبنان عاصمة الثقافة العربية في مايو المقبل، المؤتمر الأول للقيادات النسائية العربية"، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المشتركة.

ورحبت وزيرة الثقافة، بمدير منظمة الأليكسو، والوفد المرافق له، وثمنت التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات.

وأشارت إلى أن الوزارة على استعداد لتقديم منح دراسية بمعاهد الأكاديمية لطلاب من "جيبوتي، الصومال، جزر القُمر"، بالشراكة مع المنظمة، بعد تحديد المراحل التعليمية، سواء كانت دراسة في المعاهد المُتخصصة في الفنون، أو في مرحلة التعليم قبل الجامعي، أو طلبة الدراسات العليا.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الوزارة قدمت دعمًا للمكتبة العامة في جيبوتي، من خلال إهدائها عدد كبير من إصدارات الوزارة، وأن الوزارة على استعداد تام لتقديم دعم مماثل للمكتبات الوطنية في الصومال وجزر القُمر.

من جانبه، أبدى الدكتور محمد ولد أعمُر، سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في العاصمة الإدارية الجديدة لتعكس صورة مصر المُشرقة، وأكد على أهمية التعاون مع وزارة الثقافة المصرية في العديد من الملفات الخاصة بالمجال الثقافي والإبداع داخل المنظمة.

وفي نهاية اللقاء، تبادلت الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور محمد ولد أعمُر، الدروع التذكارية.