عزلة طهران واستهداف منشأة.. مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش كيفية الرد على الهجوم الإيراني

كشف مسؤولان إسرائيليان أن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس تدابير دبلوماسية لعزل إيران ضمن خيارات الرد.

وأوضح المسؤولان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي انخرط في نقاش ساخن حول كيفية وتوقيت الرد على الهجوم الإيراني.

وأضافا أن حكومة الحرب لا تزال مصممة على الرد على الهجوم الإيراني، ولكن مع اجتماعها بعد ظهر الاثنين، يواصل أعضاؤها مناقشة توقيت ونطاق هذا الرد.

وأكدا أنه بالإضافة إلى الرد العسكري المحتمل، تدرس حكومة الحرب أيضًا خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران على المسرح العالمي.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن بيني جانتس، العضو الرئيسي في حكومة الحرب، دفع من أجل رد أسرع على الهجوم الإيراني، وقد أحجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن عن اتخاذ القرار.

وذكر أحد المصادر إن جانتس يعتقد أنه كلما تأخرت إسرائيل في ردها على الهجوم الإيراني، كلما أصبح من الصعب حشد الدعم الدولي لمثل هذا الهجوم.

وقد حذرت العديد من الدول إسرائيل بالفعل من تصعيد الوضع بشكل أكبر من خلال الرد العسكري.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه من بين الخيارات العسكرية التي يتم النظر فيها، يدرس مجلس الوزراء الحربي شن هجوم على منشأة إيرانية من شأنه أن يبعث برسالة، لكنه سيتجنب التسبب في وقوع إصابات. لكن المسؤولين الإسرائيليين يدركون أن ذلك سيكون أمراً صعباً، ومن هنا يأتي الجدل الدائر. ولا يزال توقيت القرار غير واضح.